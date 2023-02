Addio a Daniela D’Angelosante Cattolica piange la storica politica

Daniela D’Angelosante è deceduta ieri mattina presso l’ospedale di Riccione dopo lunga malattia, a soli 58 anni. Una colonna della comunità cattolichina, conosciutissima in tutta la città per la propria passione politica, in passato anche segretaria di Rifondazione Comunista, grande sostenitrice negli ultimi anni della lista ’Idee in Comune’, attualmente al governo con il centrosinistra, a favore dell’attuale sindaca Franca Foronchi. Tanti i messaggi di cordoglio ieri sui social e tra gli innumerevoli amici per una scomparsa davvero prematura e che ha lasciato tutti con un grande vuoto.

"La Dany è stata una grande amica, una straordinaria compagna di Rifondazione Comunista – spiega uno degli amici storici, Roberto Franca, attualmente anche consigliere comunale di Idee in Comune – ricordo che metteva il cuore in tutte le battaglie che faceva, se sono entrato in consiglio comunale il merito è stato soprattutto suo. Ha lavorato per la mia candidatura in maniera incredibile. Lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. La sua passione, la sua energia e la sua vivacità l’hanno resa unica nella nostra città. In questi ultimi giorni tante amiche e tanti amici le sono stati vicini. Un abbraccio fortissimo va a tutta la sua famiglia, abbiamo perso una grandissima persona, moglie, madre e sorella".

Il funerale sarà domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 15 presso la chiesa di San Pio V.