Addio a De Grandis, una vita dedicata all’arte

Roberto De Grandis aveva raccontato ai bambini, con le sue illustrazioni, la storia di Riccione in occasione del centenario dell’autonomia amministrativa. Con il contributo della scrittrice Laura Oppioli, ‘Saluti a Riccione’ è una narrazione rivolta ai bambini e alle bambine, ed anche a genitori e insegnanti. Questa era solo l’ultima delle tante opere e iniziative di De Grandis, pittore, grafico e incisore, un talento creativo che a lungo è stato in forza al settore Cultura del Comune riccionese. De Grandis si è spento ieri all’età di 67 anni. "La notizia della perdita del caro Roberto – dice la sindaca Daniela Angelini – ha destato in tutti noi un profondo cordoglio. Di lui mi piace ricordare il grande amore per l’arte, l’impegno sociale e il suo interesse verso la storia della nostra Riccione che amava disegnare per le nuove generazioni. Roberto era un prezioso punto di riferimento della cultura cittadina e importante talento creativo". Sua l’intuizione di realizzare una mostra sulla storia della scuola di Riccione Paese allestendola nel seminterrato storico dell’edificio. È qui che le immagini del passato diventavano le fondamenta della scuola d’oggi. Il percorso artistico di De Grandis era iniziato appena 17enne quando espose nella galleria romana La nuova Margutta. Le sue opere figurarono anche in mostre all’estero. Sul finire degli anni settanta iniziò la sua produzione grafica con manifesti, locandine, libri, immagini che arricchirono la comunicazione di enti, università, teatri. "Roberto ci ha insegnato l’amore per l’arte e per le persone – dice la vicesindaca Sandra Villa –. Il suo eccellente talento artistico si è sempre combinato con l’impegno sociale". I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Martino. Il rosario è previsto stasera alle 20,30.