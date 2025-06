Addio a don Silvano Rughi, lo storico esorcista della diocesi

Addio a don Silvano Rughi. Malato da tempo, il sacerdote si è spento ieri a 91 anni. Da alcuni mesi si era trasferito nella comunità di Montetauro, a Coriano, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Rughi è stato per moltissimi anni l’esorcista della diocesi di Rimini. Incarico che aveva lasciato nel 2020, per l’età avanzata e i problemi di salute. Il sacerdote ha lasciato il segno soprattutto a Savignano, dov’è stato parroco per una quarantina di anni (dal 1970 fino al 2009) a Castelvecchio. Qui ha realizzato importanti opere per la comunità, come la casa famiglia per ragazzi (aperta dal 1971), l’oratorio di fronte alla chiesa, il centro sportivo, la ristrutturazione della chiesa, il teatrino Padre Pio, la creazione di spazi per catechismo e le varie attività parrocchiali. Negli ultimi anni aveva vissuto presso la Casa del clero a Rimini, poi da marzo era a Montetauro. In queste ore molti preti riminesi hanno voluto ricordarlo. Il funerale di don Rughi verrà celebrato domani alle 15 nel Duomo di Rimini, questa sera a Savignano la veglia di preghiera.