Addio a Eleonora Giorgi. Quel debutto con Fellini e il film girato in Riviera

Il primo a scoprirla fu Federico Fellini, che le affidò una particina nel film Roma. Fu l’esordio al cinema di Eleonora Giorgi. L’attrice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas, si è spenta ieri a 71 anni. In queste ore tanti hanno reso omaggio alla Giorgi, protagonista di tante commedie ma anche di ruoli drammatici, celebrata per la sua bellezza e anche per il coraggio con il quale, nell’ultimo anno, ha affrontato la malattia e ne ha parlato pubblicamente.

Anche da Rimini non è mancato il tributo alla Giorgi. Se dal suo incontro con Federico Fellini è partita l’avventura nel cinema, i riminesi con qualche capello bianco ricordano bene quando l’attrice girò in Riviera Yesterday - Vacanze al mare. Era una miniserie per la televisione (in due puntate) diretta da Claudio Risi. Venne realizzata dopo il successo ottenuto dai film Sapore di mare e Sapore di mare 2 nella sale. Yesterday - Vacanze al mare fu girata in Riviera tra Rimini, Cattolica e Gabicce: fu mandata in onda la prima volta, nel dicembre 1985 su Italia Uno.

Tanti ragazzi riminesi parteciparono come comparse al film. Tra gli interpreti, insieme alla Giorgi, che aveva il ruolo di Susy, c’erano Massimo Ciavarro (il secondo marito dell’attrice, da cui ha avuto il figlio Paolo), Jerry Calà, Francesco Salvi e molti altri. "Forse non tanti ricordano che Eleonora Giorgi girò qui, tra Rimini, Gabicce e Cattolica la serie televisiva Yesterday – Vacanze al mare. È stata una donna piena di coraggio – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – Riposa in pace Eleonora".