Addio a Giulio Rossi, ex primario: "Un uomo vivace e brillante"

È scomparso ieri a 55 anni a causa di una malattia il dottor Giulio Rossi. A darne notizia è stata l’unità operativa di anatomia patologica dell’ospedale Infermi, di cui Giulio Rossi era stato direttore ad interim dal 2018 al 2021, prima di assumere un nuovo incarico a Brescia. "Il suo arrivo nel nostro reparto è stato dirompente grazie alla sua personalità vivace, brillante, appassionata – lo ricordano i colleghi dell’unità operativa dell’Infermi –. Abbiamo conosciuto un uomo con fare semplice, diretto e affabile, con i suoi pregi e i suoi limiti messi a nudo, che ci ha subito colpito per le sue doti eclettiche, una grande cultura associata ad una continua fame di sapere e una notevole propensione per il progresso scientifico. Tutti nel nostro ambiente anatomo-patologico lo conoscono per il grande contributo che ha dato al Gruppo Italiano di Patologia Polmonare e all’innovazione dell’Anatomia Patologica in generale. E’ innegabile che il suo apporto sia stato rilevante e rimarrà patrimonio comune".