Addio a ’Guli’ Palazzi: una vita da pescatore

’Guli’ se n’è andato e Cattolica piange un amico. Prima in mare sui pescherecci e poi a vendere il pesce dietro i banchi del mercato coperto: quella di Guglielmo Palazzi è una di quelle vite che sembra racchiuderne altre cinque, dieci o cento; tutte interrotte bruscamente ieri. In città lo ricordano come un grandissimo uomo, dotato di generosità e sempre pronto a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Sono stati tanti i post di cordoglio apparsi sui social nella mattinata di ieri, firmati da amici e conoscenti di Guli, così era conosciuto da tutti. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Pio.