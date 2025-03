Addio a Livi, il professore-albergatore con 4 lauree

Il mondo della scuola riminese in lutto per la scomparsa di Marino Livi. Professore di storia e filosofia alle superiori, e prima ancora docente alle scuole medie, Livi è morto mercoledì per un malore improvviso. Stava facendo una delle sue solite passeggiate quando, verso l’ora di pranzo, si è sentito improvvisamente male mentre si trovava in via Lagomaggio. Alcuni passanti hanno chiamato subito i soccorsi, i sanitari del 118 si sono precipitati in via Lagomaggio e dopo le prime cure sul posto l’hanno trasportato al pronto soccorso. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare: nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’ex professore si è spento poco dopo in ospedale, stroncato da un arresto cardiaco.

Nato nel 1950, Livi aveva insegnato per molti anni alle scuole medie e poi anche alle superiori. Per alcuni anni è stato professore di storia e filosofia al liceo scientifico Einstein. Uomo dalla cultura vastissima, aveva quattro lauree, di cui una in pedagogia. L’ultima l’aveva presa a 54 anni, all’università di Urbino, dove si era laureato in giurisprudenza. "Amava la cultura, ha sempre studiato tantissimo. Lo faceva non solo per il suo lavoro, ma per la sua sete di conoscenza", ricordano i suoi famigliari. Nella sua casa, piena di libri, c’era sempre una scacchiera aperta: aveva una vera e propria passione per il gioco degli scacchi.

Professore e non solo. Durante l’estate Marino Livi aiutava sua moglie Marinella a gestire l’hotel Arcade in via Lagomaggio. "Era sempre molto affabile con i clienti – ricordano ancora i famigliari – e si fermava spesso a fare lunghe chiaccherate con loro, sugli argomenti più svariati". Livi lascia la moglie Marinella, i figli Alessandro, Andrea, Valentina, gli adorati nipoti e tutti gli altri famigliari. Uno degli ultimi parenti a vederlo in vita è stata la nipote Manuela Fantini, che lavora come medico all’ospedale ’Infermi’, ed è subito accorsa da lui quando ha saputo cosa gli era accaduto. Oggi pomeriggio alle 18 si terrà il rosario alla chiesa della Colonnella. E sempre qui domani, alle 9,30, verranno celebrati i funerali di Livi.

ma.spa