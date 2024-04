Addio a Mahmood Sadegholvaad. Il papà del nostro sindaco Jamil: "Era la mia roccia, la mia forza"

"Il mio adorato papà, la mia roccia, il mio esempio, la mia forza, è volato in cielo. Grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi in questo periodo lungo e difficile. Khodafez babà". A dare l’annuncio, con parole piene di affetto e commozione, è stato proprio lui, Jamil Sadegholvaad. Nella notte tra giovedì e venerdì, Mahmood, il padre del sindaco di Rimini, si è spento dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 78 anni fra pochi giorni. Era nato a Shiraz, in Iran, il 24 aprile 1946. Prima di giungere in Romagna si spostò in Germania per motivi di studio. Conobbe Rimini, allora molto popolare tra i tedeschi, durante le vacanze estive negli anni Sessanta e decise di trasferirsi definitivamente per amore della futura moglie, Maria. Oltre a Jamil ebbe altri due figli. In città era una persona molto nota e stimata, principalmente per il negozio di tappetti aperto in centro storico negli anni Settanta.

Una bella storia che lo stesso primo cittadino ama spesso ricordare. "Sì, sono l’amministratore pubblico col cognome strano. Ma al di là della vocale finale che non c’è, la mia è una storia straordinariamente riminese. Mio padre, iraniano, venne in vacanza come tanti a Rimini a fine anni Sessanta. Conobbe in città mia madre, corianese purosangue con i nonni di Montecolombo, in un corso per hostess. Decisero di sposarsi e stare per sempre qui a Rimini. Aprono un negozio di tappeti negli anni Settanta. Da allorai tirano su la serranda ogni giorno. Io nasco nel 1972. Non voglio trovare chissà quale simbologia o paroloni ma credo che nella storia della mia famiglia ci si possano riconoscere in tanti riminesi. Queste storie, che sono infinite, rappresentano benissimo la libertà, la tolleranza, la cultura dell’accoglienza (che non è per forza solo quella turistica) di Rimini. La multiculturalità di questa città, come dice bene Piero Meldini". Tutti gli assessori e l’intero staff comunale hanno espresso la vicinanza al sindaco per la scomparsa del padre, così come la prefetta Rosa Maria Padovano: "Esprimo profondo cordoglio per la perdita di un affetto così caro. Desidero comunicare la condivisione dei valori che il sindaco ha reputato fondamentali riferendosi alla figura paterna". Parole di solidarietà anche dal senatore Marco Croatti e dal Movimento 5 stelle di Rimini. E anche dalla consigliera regionale Nadia Rossi. "Un padre è un punto di riferimento fondamentale per tutti noi figli, non si è mai pronti per l’abbandono". Manifestazioni di affetto e vicinanza sono arrivate anche dai rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo, del mondo sportivo, dalla presidente della Rimini Calcio Stefania Di Salvo e da tutta la società biancorossa, dalla Rinascita Basket Rimini. Al cordoglio per la scomparsa di Mahmood Sadegholvaad si unisce anche la redazione di Rimini del Resto del Carlino.

Le esequie si svolgeranno nella giornata di oggi in forma privata.