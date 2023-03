Addio a Manaresi, l’uomo che creò la Famija

Grande commozione a Riccione per la morte di Renzo Manaresi, 83 anni, molto noto non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno in politica e soprattutto nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. È stato consigliere comunale, presidente e cofondatore di Famija Arciunesa, nonché grande innamorato di Riccione. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre domenica, ma già da qualche tempo era uscito dalla scena pubblica per motivi di salute. Nato il 22 maggio del 1939 all’Aiuto materno di Rimini e presto orfano, aveva vissuto il periodo bellico con la nonna e gli zii nella casa di famiglia in viale Nazario Sauro all’Abissinia. Dopo aver lavorato in alcune autoscuola, ne ha fondata una sua, la Gamma, dove hanno preso la patente d’auto e quella nautica diverse generazioni di riccionesi. Il suo attaccamento alla città è stato espresso durante il mandato da presidente di Famija Arciusesa, dal 1992 al 2001. Lo ricorda Giuseppe Lo Magro, suo successore: "Manaresi è stato un grande presidente. Ha proposto tante nuove iniziative come la festa itinerante del compleanno di Riccione nei quartieri, ha organizzato mostre, il concorso dei cani e quello dei dolci, nonché la gara dei presepi e la famosa Vegia".

Manaresi è poi stato membro del Lions Club Riccione, che ha presieduto negli anni sociali 19941995 e 20032004. Nel frattempo, dal 1999 al 2004 è stato capogruppo consiliare de I Democratici durante la giunta guidata dal sindaco Daniele Imola. Sempre spinto dalla generosità e dal suo spirito d’intraprendenza, negli anni 2000 ha fondato l’associazione ‘Amici del cuore’, promuovendo altre iniziative benefiche, pro ospedale Ceccarini. "Renzo è stato tra i fondatori di Famija Arciunesa, ne ha addirittura suggerito il nome, prendendo spunto dalla Famèja Bulgnèisa di Bologna – ricorda l’attuale timoniere Francesco Cesarini –. Ha ricoperto la carica di presidente, tracciando la via della nostra realtà con grande passione e tantissime iniziative che in qualche modo vengono ancora portate avanti. A lui va un grande grazie". "Con Manaresi perdiamo un uomo profondamente innamorato della sua città, una persona buona e generosa – sottolinea la sindaca Daniela Angelini –. Si era impegnato nella politica e nell’associazionismo sempre con l’obiettivo di fare il bene del prossimo. Riccione perde una persona buona e generosa". Amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a Manaresi oggi dalle 12 alle 12,30 nell’area cimiteriale di Rimini.

Nives Concolino