Addio a Marina Tonini, storica negoziante di Riccione

Impossibile dimenticare il suo viso e i suoi modi. Il viso e i modi di Marina Tonini. Allo Sky Bop, lo storico negozio di viale Dante, d’altronde sono passate generazioni di riccionesi e non solo. Il negozio sportivo è stato a lungo una istituzione per gli appasionati della montagna e dello sci. Faceva parte della catena di negozi aperta nel 1976 con l’inangurazione del Bop sport dalla famiglia Novelli, a cui seguirono altre attività tra cui lo Sky Bop.

Per tanti anni Marina Tonini, sposata con Andrea Novelli, ha accolto i clienti nel negozio di viale Dante. Da tempo combatteva con la malattia che infine non le ha concesso altro tempo. Aveva 61 anni. Le amiche la ricordano come "una combattente vera in una vita complicata che si e dovuta arrendere a questa atroce malattia". Ma non per questo si era arresa. Al contrario "ha affrontato tutti gli ostacoli con il suo modo solare e colorato cercando di alleggerire tutte le situazioni in cui si trovava sempre con l’occhio vigile su tutto. Marina ci mancherai con la tua ironia e il tuo essere cosi meraviglioso. Sempre attenta ti scappava solo quello che ti volevi far scappare". Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ieri sui profili social dei famigliari. Marina lascia i figli Caterina, Matteo e il più giovane, Nicolò. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa della Pentecoste di Riccione.