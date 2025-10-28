Addio a Mario Canducci. Visionario e maestro del turismo moderno

Si è spento l’altro ieri all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore visionario e fondatore negli anni ’80 di Adrias, una delle prime agenzie italiane dedicate al marketing turistico e alla promozione degli hotel. Con lui se ne va una figura che ha segnato l’evoluzione della comunicazione turistica in Italia, contribuendo a professionalizzare un settore che, fino ad allora, viveva soprattutto di intuizioni e tradizione.

Albergatore in prima persona, Canducci aveva vissuto in prima linea la realtà dell’accoglienza romagnola, imparando a conoscerne da vicino le dinamiche, i valori e le sfide. Da quell’esperienza nacque l’idea di creare Adrias, una realtà capace di raccontare la Romagna e i suoi hotel con un linguaggio nuovo, moderno, più vicino alle esigenze del mercato e dei viaggiatori. Le sue campagne e le sue strategie contribuirono a far conoscere, in tutta Italia, lo stile di ospitalità tipico della Riviera, fatto di calore umano, professionalità e attenzione ai dettagli.

Nel corso della sua carriera, Mario Canducci è stato riconosciuto da tutti come un pioniere e innovatore, capace di anticipare i cambiamenti del settore e di interpretare con sensibilità l’evoluzione del turismo. Alla sua intraprendenza univa un profondo senso di collaborazione: era noto per la capacità di dialogare con albergatori, operatori e istituzioni.

Oggi la sua visione continua a vivere attraverso Adrias Online, che prosegue il lavoro iniziato dal fondatore mantenendo intatti i valori di serietà, passione e innovazione. Dal 2019 l’azienda è guidata dalla figlia Barbara Canducci, che porta avanti con impegno l’eredità del padre.

I funerali si terranno domani alle 10, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima a Bellariva di Rimini.