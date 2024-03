Addio a Mazzoli, il maestro del pane

Era il decano dei fornai, amato e stimato per la sua grande professionalità, che l’aveva reso un autentico maestro del pane. Riccardo Mazzoli, per tanti Giannetto, se n’è andato per sempre ieri mattina a 84 anni, dopo aver lottato contro un male. Non c’è riccionese che non si sia servito del suo storico forno, a partire dai residenti dell’Alba. Ma la notorietà di Mazzoli ha valicato i confini del comune, è stato infatti presidente dei panificatori di Riccione e anche di quelli della provincia di Rimini. I suoi prodotti di qualità portavano avanti la pluridecennale tradizione di famiglia. "Il panificio, nel tempo diventato il famoso forno Giannetto, era stato aperto nel 1904 dalla bisnonna Ida Busilacchi che portava il pane a casa del Duce, e riforniva gli sfollati della seconda Guerra mondiale – racconta il figlio Gianni –. Sono seguiti il nonno Gianni e la nonna Maria, quindi mio padre che ha rifornito una miriade di alberghi, ristoranti, supermercati e locali da ballo come il Savioli. D’estate mio padre ne seguiva circa 120. Quando ancora non c’erano i forni in casa tanti riccionesi di domenica venivano da noi a cuocere lasagne e cannelloni". L’attività è andata avanti fino all’inizio degli anni 2000, poi sono subentrati altri e ora la tradizione è portata avanti dalla pasticceria Moderna. Gianni racconta ancora: "I migliori amici del babbo erano Gilberto Monaco e Vittorio Moroncelli, quando con goliardia alla festa in maschera al Gabbione indossavano il grembiulino era uno spettacolo. Insieme hanno pure viaggiato tanto. Nelle associazioni di artigianato tra gli anni Ottanta/Novanta si sono battuti per questioni riguardanti gli artigiani, hanno fatto sentire la loro voce a livello regionale e nazionale. Del giro delle amicizie facevano parte anche Armando Semprini, Angelo Casadei e altri. Grande il rapporto anche con Luciano Cevoli della pensione Cinzia, quando veniva da noi erano risate a volontà. Nonostante la differenza d’età mio padre è stato amico dell’ex sindaco Biagio Cenni". Già membro del direttivo di Famija Arciunesa, Mazzoli è stato attivo fino a pochi mesi fa, tant’è che con la sua mountan-bike andava sempre a trovare i nipoti nella Zona 68. Lo ricorda con affetto Deborah Freddi con Oscar della pasticceria Moderna: "Riccardo veniva ancora qua da noi a darci dei consigli. Sen’è andato proprio il giorno in cui è morto papà Derrik".

Tra i messaggi di cordoglio quello dell’associazione Riccione Alba, presieduta da Giorgio Fortunato: "Ci lascia un’altra grande eccellenza, il fornaio che per 70 anni ha servito la riviera. Lascia il testimone alla pasticceria Moderna". Mazzoli lascia la moglie Gabriella, i figli Bice, Laura, Gianni e Andrea, nonché i fratelli, Euro e Gabriela. La messa d’esequie si terrà lunedì alle 10 nella chiesa Gesù Redentore, dove, domani alle 20 si terrà la veglia di preghiera.

Nives Concolino