Addio a ’Odo’ Gessi l’uomo delle imprese

‘Odo’ ci ha lasciati. Sono le prime parole che pronunciano i suoi amici e i colleghi in Cna. Odoardo Gessi era nato nel giugno del 1958. Ha passato parte della propria vita in Cna. Vi era entrato nel 1978, pochi mesi prima di compiere vent’anni, a San Giovanni in Marignano. Era un ragazzo. Nel corso del tempo era diventato responsabile anche della sede di Morciano di Romagna per poi essere nominato responsabile dell’Area Valconca nel 1993. Tra il 2006 e il 2009 era diventato assessore del Comune di San Giovanni con le deleghe al Bilancio e Finanza, organizzazione e risorse Umane e Sport. "Per Cna è una giornata ancora più fredda e triste perché Odoardo Gessi per tanti anni è stato uomo squadra di Cna, sul lavoro capace di giocare con pazienza da fondo campo e quando serviva di salire a rete, proprio come sulla terra rossa quando giocava a tennis. Sempre con la consapevolezza del ruolo e delle regole del gioco, con quel suo fare rispettoso dell’interlocutore e con la capacità di stare tra la gente, con gli imprenditori, negli uffici, con l’obiettivo di portare a casa sempre il meglio per la sua Cna. Se siamo quello che siamo è merito anche di ‘Odo’, sempre pronto a mettersi in gioco con competenza e passione. Oggi non ci ha lasciato solo un collega ma un amico".