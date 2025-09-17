Addio a Palloni, il signore della vela: "Ha dedicato la sua vita al mare. Era l’anima del Club nautico"

"Buon vento Pietro". Rimini perde Pietro Palloni, grande appassionato di vela e per tanti anni al timone del Club nautico. La notizia della sua scomparsa è arrivata come una burrasca. Palloni si è spento improvvisamente nella notte tra lunedì e ieri. Negli ultimi tempi aveva problemi cardiaci e si sarebbe dovuto operare, prima o poi. Nonostante questo "ha condotto una vita normale e pienissima fino all’altro ieri – dicono commossi i suoi tre figli Elena, Giulia e Federico – Lui ha sempre avuto una gran voglia di vivere ed è riuscito a godersela fino all’ultimo".

Nato nel 1943, nipote dello storico podestà di Rimini Pietro Palloni (da qui il famoso detto paga Palloni), aveva amato il mare fin da piccolo. Il mare era la sua vita. Ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Raccontava che aveva cominciato presto ad appassionarsi all’odore della salsedine, al movimento delle onde, alle sfide che porta il mare: a soli 13 anni, iniziato dalla madre che all’epoca era socia della Società velica riminese, trasformatasi in seguito in Club nautico di Rimini". Quel Club nautico di cui Palloni è stato diventato presidente dal 1992 al 2016 "animandolo con le sue iniziative, nobilitandolo con i suoi scritti e soprattutto alimentandolo con la sua enorme, contagiosa passione". Palloni era un grande velista e aveva attraversato tutto il mar Mediterraneo in barca. Ma era anche un appassionato studioso e ricercatore: ha scritto tre libri e svariati articoli sul mare, sulla navigazione, sui suoi viaggi. Il mare era il suo mondo. E ne aveva fatto anche un lavoro fondando l’azienda Adria Yacht, che vende barche e in passato le ha anche costruite. Con la sua barca a vela, l’Anita G. (dove la G. sta per Garibaldi) di cui era l’armatore, ha solcato tutto il Mediterraneo.

"Il Club nautico di Rimini vanta una lunghissima storia. E Pietro ha scritto tante importanti pagine. È stata una figura fondamentale, la più importante, del Club. Con la sua scomparsa perdiamo un pezzo di storia", dice Franco Santolini, che è il presidente del club dal 2016. "Ho preso il timone della società proprio da Pietro, che in tutti questi anni è stato prezioso con i suoi consigli e le sue idee".

"Pietro – riprende il sindaco Sadegholvaad – è stato uno dei volti più noti della Rimini ‘che sta sul mare’. Riminese innamorato della sua città, persona dai toni e dai modi squisiti. Capitava spesso di incontrarlo e proprio di recente, a luglio, era venuto a trovarmi esprimendo il desiderio di donare parte della sua ricca, curiosa raccolta di volumi alla biblioteca ’Gambalunga’. Di Pietro ci restano i libri, caratterizzati tutti da profonda conoscenza tecnica e classe, stile, un pizzico di nostalgia per quella che lui considerava non solo una passione o un passatempo, ma una straordinaria ragione di vita. E resta sopra ogni cosa, nei tanti che lo hanno conosciuto, l’educazione, il modo pacato di porsi, la cultura, la ragionevolezza. Si direbbe ‘un signore di altri tempi’". Il funerale di Palloni sarà celebrato venerdì alla chiesa di San Girolamo (alle 16). Saranno tanti alle esequie: "Buon vento Pietro".

Manuel Spadazzi