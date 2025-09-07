Addio a Pelliccioni: guidò la Carim: "Una vita per Rimini e la cultura"

È stato uno dei protagonisti assoluti di Rimini, per oltre mezzo secolo. "La città deve tantissimo a Fernando Maria Pelliccioni. Ha lasciato il segno in ogni campo: dall’economia al sociale, dallo sport alla cultura", lo ricorda il presidente della Fondazione Carim, Paolo Pasini. Pelliccioni è scomparso venerdì a 90 anni. "Ma finché è stato in salute, non si è mai risparmiato, ha messo tutte le sue energie e le sue idee a servizio della città", prosegue Pasini. Pelliccioni lascia la moglie Maria Cristina, i figli Angela, Nicola e Giacomo, il genero e le nuore, i nipoti Daniele, Lorenzo, Nicolò e gli altri famigliari. Il funerale domani alla 15,30 alla chiesa di San Girolamo. E saranno tantissimi a dare l’ultimo saluto a Pelliccioni. Nato nel 1935, diventò notaio nel 1963: all’epoca fu uno dei più giovani in assoluto in Italia. Nel 1973 iniziò l’avventura da vicepresidente del Rimini baseball: erano gli anni dei leggendari Pirati guidati dal presidentissimo Rino Zangheri, che vinsero trofei su trofei. Socio storico e presidente del Rotary (nel 1986 gli fu attribuito il premio ’Paul Harris Fellow’), negli anni ’90 Pelliccioni scalò i vertici di Banca Carim fino a diventare, nel 1998, il presidente dell’allora ’cassaforte’ della città. Pelliccioni rimase al timone di Carim fino al 2007. Fu anche, a lungo, vicepresidente della Fondazione Carim. "Se Porta Montanara è tornata nella sua collocazione originale, nel 2003, il merito fu anche di Pelliccioni – ricorda Pasini – A lui e al compianto Enzo Pruccoli (storico responsabile dell’ufficio cultura della Fondazione) si deve il ritorno a Rimini di numerosi tesori: da alcuni dipinti di Cagnacci alla pala di Giuliano di Rimini e altre opere, fino all’Astronomicon di Basinio". Cavaliere della Repubblica, membro dell’Accademia dei Filopatridi, Pelliccioni è stato premiato più volte per la sua attività a sostegno del patrimonio culturale.

Manuel Spadazzi