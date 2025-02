Addio a Piero Balordi, colonna del Pellicano

Piero Balordi se n’è andato, circondato dall’affetto dei suoi cari e dall’amore di una città intera. Giovedì il 97enne è infatti venuto a mamcare dopo una vita che lo ha portato a viaggiare per mezza Italia: nato a Piacenza nel 1927, negli anni ’50 aveva iniziato a lavorare a Milano fino ai primi ’90. Poi il grande amore, quello per Cattolica, città dove ha vissuto con la moglie Anna Marisa, con cui ha festeggiato sessant’anni di matrimonio nel 2017, i figli e i nipoti e un affetto infinito. Negli ultimi anni aveva anche collaborato con Il Pellicano, associazione che si occupa dell’accoglienza di giovani e adulti con difficoltà relazionale e sociale. Tantissimi i ricordi e i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici che hanno potuto conoscere Piero in questi anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella parrocchia di San Pio.

f.t.