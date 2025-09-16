Addio a Pietro Palloni: una vita per il mare

Rimini, 16 settembre 2025 – La notizia è arrivata come una burrasca. Nella notte si è spento a 82 anni Pietro Palloni, anima del Club nautico di Rimini di cui è stato per tanti anni presidente, grande appassionato e anche studioso di vela, nonché commerciante di barche. Un malore improvviso lo ha colpito nel sonno. Nipote del podestà di Rimini Pietro Palloni (da lì il detto “paga Palloni”), ha dedicato la sua vita al mare. Come ricorda il sindaco Jamil Sadeghovaad, «aveva cominciato ad andare a vela molto presto, a 13 anni, iniziato dalla madre all’epoca socia della Società Velica Riminese, trasformatasi in seguito in Club nautico di Rimini. Quel Club di cui era diventato presidente nel 1992 e fino al 2016, animandolo con le sue iniziative, nobilitandolo con i suoi scritti e soprattutto alimentandolo con la sua enorme, contagiosa passione». «Pietro – aggiunge Franco Santolini, che guida il Club nautico dal 2016 – era una figura unica. Non solo per i tanti anni di presidenza, ma per tutto quello che ha fatto prima, durante e dopo il suo lungo mandato. Era l’anima del Club nautico. Con la sua morte perdiamo un pezzo di storia».

Per il sindaco, «Palloni lascia un’eredità immensa. Ci restano i libri, caratterizzati tutti da profonda conoscenza tecnica e classe, stile, un pizzico di nostalgia per quella che lui considerava non tanto un hobby, un passatempo ma una straordinaria ragione di vita. E resta sopra ogni cosa nei tanti che lo hanno conosciuto l’educazione, il modo pacato di porsi, la cultura, la ragionevolezza. Si direbbe ‘un signore di altri tempi’ se ancora oggi non avessimo bisogno come l’aria che respiriamo dello stesso modo di porci l’uno davanti all’altro».

Manuel Spadazzi