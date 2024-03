Addio a Pino, il sarto di Viserbella: "Perdiamo un pezzo di storia"

Tanti hanno voluto dargli l’addio. A casa, dove i familiari avevano allestito la camera ardente. E poi alla chiesa di Viserbella, dove – venerdì – si è svolto il funerale. Una folla commossa per Giuseppe Manfroni, per tutti Pino il sarto, morto mercoledì a 89 anni. Ha avuto un infarto mentre era a casa. "Si stava preparando per venire in negozio a darmi una mano", racconta la figlia Adele Manfroni, titolare dal 1994 dello storico negozio della famiglia sul lungomare di Viserbella. Qui Pino aveva la sua bottega da sarto a cui, negli anni, aveva aggiunto l’attività di vendita di abbigliamento, portata poi avanti dalla figlia. "Mio padre mi è sempre stato a fianco in negozio e non ha mai smesso di fare il sarto... E anche negli ultimi tempi, nonostante l’età, se c’era un lavoretto da fare non si tirava mai indietro". Un personaggio molto conosciuto e amato da tutti, "un pezzo di storia di Viserbella", dicono gli amici. Lascia la moglie Nunzia e i figli Adele e Lorenzo (che fa l’avvocato). In tanti in questi giorni hanno voluto ricordare Pino e rendergli omaggio. "È stato un uomo e un padre incredibile".