Addio a Rossi, pioniere dei locali

In tutti i ristoranti che ha gestito, ha sempre portata una ventata di innovazione. Un imprenditore capace, un pioniere dell’accoglienza Graziano Rossi, fondatore e gestore della Locanda dei Venti di Novafeltria, scomparso all’età di 67 anni. Da tempo Rossi combatteva contro una grave malattia, che negli ultimi anni lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Ma nonostante i problemi di salute, non aveva perso lo spirito che lo ha contraddistinto per una vita. Prima della Locanda dei Venti, per molti anni aveva gestito il Jolly Bara, storico locale di Novafeltria. Poi la decisione, presa con la moglie Angela di mettersi totalmente in proprio, costruendo e gestendo il suo ristorante, la Locanda dei Venti in località Ca’ del Vento di Torricella, sempre a Novafeltria. Il locale è diventato subito conosciuto per la sua cucina legata al territorio, con piatti caserecci preparati, le varietà di formaggio di fossa e i migliori tartufi della zona, oltre che fornire un apprezzato servizio di affittacamere.

Dopo la veglia funebre di ieri, oggi alle 9,30, alla chiesa di Torricella, si terranno i funerali del noto ristoratore. Graziano Rossi lascia la moglie Angela, i due figli Alex e Ilaria: entrambi lavorano nel locale creato dal padre, considerato una delle più note figure del mondo della ristorazione in Valmarecchia.

m.c.