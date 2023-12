Addio a Sergio Tamburini. Lo storico gioielliere di via Mentana

E’ morto Sergio Tamburini, storico gioiellerie riminese, con attività in via Mentana, nel cuore del centro storico. Tamburini aveva 83 anni, è mancato ieri pomeriggio all’ospedale "Infermi" di Rimini, dove era ricoverato da circa un mese, a causa di complicanze insorte a seguito di problemi cardiaci che lo affliggevano da tantissimi anni. "Mio padre era un artigiano con le mani d’oro – ricorda commosso il figlio Omar, anch’egli nel negozio di via Mentana –, con le quali esprimeva la sua arte, restaurando gioielli, e realizzando sue creazioni originali". "Verso chi non lo conosceva cercava di sembrare un ’duro’ – aggiunge il figlio –, in realtà era una persona buonissima, un duro dal cuore tenero, attento e generoso. Tutto casa e lavoro, la famiglia e l’attività di gioielliere erano le sue grandi passioni". Residente a Bellariva, nel negozio in centro storico ha lavorato "fino all’ultimo", finché la patologia cronica che aveva gliel’ha consentito. L’attività in via Mentana l’aveva aperta, insieme al fratello Aldo, nel 1975, quasi mezzo secolo fa. In precedenza, per quasi vent’anni, aveva collaborato con altre attività del settore. Sergio Tamburini, vedovo da alcuni anni, lascia tre figli, Omar, il solo a seguirne le orme professionali, Susanna e Moris. Rosario il 25 dicembre alle 18. I funerali si terranno il 26 dicembre alle 9.30 nella chiesa Mater Misericordiae di via Abitti, a Bellariva.