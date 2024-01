Addio a Silvano, l’anima gentile di Aquafan

Addio Silvano, anima di Aquafan, come lo ha definito Linus ieri in diretta radiofonica su Deejay. Silvano Balducci aveva 89 anni. Se n’è andato dopo una lunga malattia lasciando un vuoto profondo tra chi lo ha conosciuto nelle estati trascorse nel parco acquatico riccionese. Balducci vi era entrato fin da subito amministrando la parte del fast food, diventandone una presenza fissa. "Era un grande lavoratore - ricorda Luciano Tirincanti, una delle figure legate alla fondazione del parco - Ricordo che era sempre ad Aquafan, dal mattino alla sera. Una presenza quotidiana, sempre con il suo sorriso". Ci sono diversi tratti della persona di Balducci che si ritrovano nei ricordi degli amici. "Era elegante, ne ricordo la dolcezza, la simpatia, e poi era sempre sorridente" ha detto Linus. Una persona "che ha lasciato il segno. Era l’anima di Aquafan. Era adorabile, il prototipo di come dovrebbero essere tutti i riccionesi, tutti i romagnoli". Per Linus, Silvano incarnava "il romagnolo perfetto. Ci mancherai tanto". Sempre elegante con la sua camicia azzurra, era un uomo con cui era facile conversare. In diretta radiofonica ha voluto raccontare la sua esperienza Simona, che ha conosciuto Balducci sedendosi a fianco su una panchina del porto e rimanendo affascinata dai racconti di una vita. "Silvano era il parco – lo ricorda Claudio Cecchetto –. Sono convinto che ora sia indaffarato a realizzare un Aquafan nell’aldilà. Ricordo che quando arrivava lui arrivava il sorriso. Era sempre molto gentile e si divertiva quando dicevo le mie ‘cecchinate’".

Sulla collina, tra gli scivoli, la famiglia di Aquafan ha voluto ricordarlo così: "Se Aquafan esiste, è anche grazie a te. Sei stato una colonna portante, punto di riferimento per tanti, amico e ‘zio’ di tutti. E naturalmente colui che consacrava il rito di apertura dei cancelli di Aquafan, a ogni inizio stagione. Custode dei ricordi e delle emozioni che hanno accompagnato milioni di persone su e giù per gli scivoli. Ogni anno pochi minuti prima dell’apertura, le chiavi finivano nelle tue mani e mentre alzavi i cancelli, con un sorriso e la grinta che ti hanno sempre contraddistinto, dicevi: ‘Eh andiamo, con una nuova estate in Aquafan!’ Ora, le chiavi le puoi lasciare qui: il cancello del cielo è già aperto per accoglierti. Buon viaggio Silvano, ti vogliamo bene". Per la sindaca Daniela Angelini, Balducci era "elegante, spiritoso e solare; l’immagine dell’accoglienza. Riccione perde un simbolo di imprenditoria e divertimento". I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa di San Martino, in viale Diaz, alle 15. Balducci lascia la moglie Luciana e le figlie Valentina, Cristiana e Caterina.

Andrea Oliva