Addio a Tarcisio, il bagnino istrione. Anticipò la sere danzanti in spiaggia

E’ morto ’Tarci the best’, al secolo Tarcisio Semprini. Aveva novant’anni, ed era uno dei bagnini storici di Marina Centro. Titolare del bagno Oasi numero 15 dal lontano 1982, l’anno in cui l’Italia di Paolo Rossi, Zoff e Tardelli conquistò in Spagna il terzo titolo mondiale, Semprini era, come tanti suoi colleghi, un personaggio istrionico e gioviale. Ottimo ballerino di liscio, seppe anticipare alcune delle tendenze attuali della riviera, ad esempio una spiaggia non da vivere solo di giorno ma anche al chiaro di luna. Si racconta ancora di una mitica festa con musica nel 1992, di sera per festeggiare il decennale dello stabilimento. Musica a canna di un trio latino, surf, vele e ombrelloni illuminati a giorno, con un lenzuolo dove i partecipanti firmarono "Io c’ero", e i complimenti di Gianni Fabbri, patron del Paradiso. Un pienone. Semprini fu anche scelto, nel 2003, per impersonare il ruolo del... bagnino - sbaragliando la concorrenza di decine di altri aspiranti attori, per Lo scattino, un cortometraggio girato in riviera, diretto da Michele Ferrari, il regista di Centovetrine. ’Bagnini per fiction’, titolava il Resto del Carlino del 31 luglio 2003 nella pagina delle vacanze. Raccontando che i ’poveri attori’ "per dieci giorni hanno lavorato senza sosta dall’alba fino al tramonto". "E’ stata più dura che fare il bagnino vero in spiaggia", dissero i protagonisti de Lo scattino. Quasi tutti bagnini, quelli veri, scelti dopo un casting che aveva visto partecipare alle selezioni oltre quaranta aspiranti. "Alla fine la scelta degli interpreti principali è caduta su Tarcisio Semprini, titolare del bagno 15 di Rimini, e Antonio, bagnino di salvataggio, mentre una piccola particina è stata affidata anche a Gabriele Pagliarani del bagno 26", sempre la cronaca dell’epoca. Il cortometraggio racconta l’esperienza estiva di un aspirante bagnino venuto dal Nord che per realizzare il suo sogno si improvvisa fotografo di strada.

"Bagnino dal 1982, Tarcisio ha rappresentato lo splendore della riviera di quegli anni portando non solo entusiasmo e accoglienza ma anche una nuova visione della spiaggia fatta di palme, luci e - il ricordo dei familiari – in cui giovani e famiglie di tutto il mondo hanno vissuto i loro ricordi di una vacanza perfetta". È in quegli anni che nasce Tarcy the best, un epiteto benevolo che racconta quanto fosse apprezzato da tutti. Ma soprattutto è rimasto nel cuore di chiunque l’abbia conosciuto.

Tarcisio Semprini lascia la moglie Anna, le figlie Fiorella, Silla e Marzia, e i nipoti. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 alla chiesa delle Celle.

Mario Gradara