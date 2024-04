Addio a Terzo Righini . Fu partigiano e dirigente Pci poi una vita da commerciante

Addio Terzo. Con il ricordo di quel bambino, che a soli 10 anni, faceva la staffetta per i partigiani. Terzo Righini aveva 89 anni, compiuti il 21 agosto scorso. Era figlio di contadini e aveva solo 10 anni quando dal cielo cominciarono a cadere le bombe degli alleati. Terribili quei mesi in cui Rimini e il suo entroterra si trovarono sulla Linea Gotica, con gli alleati da una parte e i tedeschi dall’altra a mettere a ferro e fuoco il fronte. Terzo era solo un bambino, ma questo non gli impedì di essere un protagonista di quei tragici eventi. Fece la staffetta per i partigiani. Era il gruppo dei fratelli Ciavatti che operava nella zona del Corianese. La guerra segnò quel bambino che crescendo scelse l’impegno entrando in politica, iscrivendosi al Pci. Seppur giovanissimo entrò fin dal decennio successivo nella vita politica riminese. Per tanto tempo Righini è stato uno dei punti di riferimento del partito comunista nelle zone di Casalecchio, Gaiofana, Villaggio I Maggio, fino ad arrivare a San Lorenzo in Correggiano e San Salvatore. Un’attività politica che lo vide poi protagonista anche dell’epoca dei quartieri a Rimini, quando ancora si veniva eletti.

Politica a parte, Righini è stato per una vita commerciante e anche nella sua professione non passò inosservato. Terzo fu tra i fondatori della Confesercenti a Rimini. Negli anni del boom economico gestì un negozio di alimentari. I funerali di Righini si svolgeranno con rito civile presso la Sala del Commiato al cimitero di Rimini oggi alle 15,30. Righini lascia la moglie e le figlie.