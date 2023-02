Addio a Tonini, albergatori in lutto

È morto Stefano Tonini, per oltre vent’anni, fino al 2015, direttore di Federalberghi - Aia di Bellaria Igea Marina. Aveva 69 anni, da tempo affetto da problemi cardiaci. Tonini è mancato all’ospedale Ceccarini di Riccione. "Stefano era in lista di attesa per un trapianto – racconta l’amico ed ex presidente dell’Associazione albergatori locale, Sandro Giorgetti, che guida Federalberghi Emilia Romagna – ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Tengo a ricordarlo come persona preparata". Lascia la moglie, Sandra Della Chiesa, e il figlio Valentino. I funerali domani alle 15,30 alla chiesa di Igea centro.