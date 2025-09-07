Addio a Umberto Trevi, aveva 83 anni. È stato lo storico direttore del Misano circuit

Il Misano world circuit dice addio a Umberto Giorgio Trevi, il direttore che affrontò i primi anni del ritorno del circuito nel Motomondiale a partire dal 2007. Trevi si è spento all’età di 83 anni. Imprenditore originario di Forlì, è stato per tanto tempo direttore dell’autodromo di Misano. Una lunga storia iniziata nel 1970 e conclusasi nel 2017. Per l’autodromo era stato consulente in fase di costruzione, progettazione e sviluppo del circuito oltre a esserne amministratore per circa trent’anni, ricoprendo cariche apicali nella società, la Santa Monica spa, per la quale era stato per un periodo anche vicepresidente.

L’attività di imprenditore nel settore edile lo aveva visto impegnarsi in aziende proprie, controllate o partecipate. Un lungo curriculum che lo ha visto ricoprire la carica di presidente, vicepresidente e amministratore delegato in diversi casi tra cui Trading, Extro, Trevim, Trevi Consulting ed altre realtà collegate in Italia ed all’estero. Tra il 1995 al 2005 è stato socio fondatore e vice presidente della Banca Popolare di Forlì nonché membro del collegio sindacale del consiglio Banche Popolari CoBaPo – Bologna.

Umberto Giorgio Trevi lascia i figli Marco e Claudia e la moglie Milena, pittrice. Da oggi sarà possibile dare l’ultimo saluto alla salma nella camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Le esequie si terranno martedì alle 10,30 alla parrocchia San Giovanni Evangelista in via Mario Angeloni, a Forlì.