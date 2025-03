Addio a Virginio Vasini, una vita di passioni e colori

Addio a Virginio Vasini, uomo simbolo di Bellaria Igea Marina e fondatore della storica Bim Color. Un nome, il suo, che ha attraversato generazioni, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità. Se ne è andato all’età di 83 anni, dopo una vita trascorsa tra pennelli, colori e l’amore per il suo territorio. Era il 1959 quando Virginio decise di dare forma al suo sogno, fondando la Bim Color. Non un’azienda qualunque, ma un punto di riferimento nel mondo della decorazione, del restauro e del risanamento. Un’impresa tramandata di padre in figlio, che ancora oggi continua a impreziosire le case e i palazzi di Bellaria Igea Marina. "Chi non conosceva Virginio? - si chiede il sindaco Filippo Giorgetti - Era una figura radicata nel territorio, una presenza familiare per tutti. Ha saputo attraversare i decenni, dalla Bellaria degli anni ‘50 al boom economico, fino ai giorni nostri. Un uomo di cuore e di mestiere, che ha lasciato un’eredità importante". A raccontarlo con affetto è anche Bramante Vasini, suo amico di una vita: "Siamo nati entrambi alla Cagnona di Bellaria, nelle case contadine. Sua madre, Marina ‘la pescivendola’, era una figura storica, tanto da essere ritratta in un quadro esposto nella galleria d’arte in Borgata Vecchia. Virginio era un lavoratore instancabile, un imbianchino di qualità che ha trasmesso la sua arte ai figli". Un sorriso, quello stampato sul volto di Virginio, che difficilmente si dimentica: "Era una persona buona e onesta – ricorda Bramante - Non c’era volta che, passeggiando col suo cagnolino, non si fermasse per fare due chiacchiere con chiunque incrociasse". L’ultimo saluto a Virginio Vasini sarà oggi alle 10, con un momento di preghiera e una liturgia a Bellaria. Lascia i figli Lauro e Cristiano, che continueranno a portare avanti il suo sogno, con lo stesso amore e la stessa dedizione.

a.d.t.