Addio a Vittoria Maioli. L’ultimo saluto in Duomo

Sarà gremito oggi il Duomo per l’addio a Vittoria Maioli Sanese, la nota psicologa riminese che si è spenta l’altro ieri a 80 anni. La Maioli, moglie dell’ex sottosegretario Nicola Sanese, da mesi era gravemente malata. La sua morte ha suscitato grande commozione. A lei si deve il Consultorio famigliare, che la Maioli ha fondato nel 1970 e ha diretto fino agli ultimi giorni di vita. Autrice di numerosi libri e saggi, nota e apprezzata psicologa della coppia e della famiglia, la Maioli è stata anche una figura fondamentale per il movimento di Comunione e liberazione a Rimini e per il Meeting, di cui tra l’altro è stata più volte ospite in qualità di relatrice.

Ieri sera si è tenuto per lei il rosario alla chiesa di Gesù nostra riconciliazione, mentre i funerali saranno celebrati oggi alle 15 in Duomo. Ma già l’altro ieri, nel giorno della sua scomparsa, familiari, amici e tanti membri di Cl si sono ritrovati nella chiesa della parrocchia di Villaggio primo maggio per pregare in suo ricordo. E tanti in queste ore hanno voluto ricordarla, compreso il sindaco. "Vittoria – dice Jamil Sadegholvaad – attraverso il costante impegno in campo sociale e culturale ha lasciato una impronta importante nella comunità cittadina e in particolare nella storia del movimento di Comunione e liberazione, del Meeting e della diocesi di Rimini, dedicando la sua vita ad un tema fondamentale come la famiglia e le relazioni. Mi stringo ai suoi cari e ai tanti che l’hanno amata e stimata". Così la ricorda il gruppo di Cl di Rimini: "La cura e l’educazione dell’amore tra l’uomo e la donna e nella famiglia, cui Vittoria si è dedicata per tutta la vita, è culminata nel riconoscimento di Cristo come il senso profondo e la consistenza di tutta la realtà, che ci ha testimoniato nella letizia e nella certezza con cui ha vissuto la sua malattia. Ora che ci è amica più che mai, indicandoci il volto di Colui nel quale siamo stati afferrati insieme, possa, assieme al Servo di Dio don Luigi Giussani, continuare a sostenerci nella fede in Cristo". "Grazie di cuore, Vittoria", dicono dal Meeting. La Maioli "è stata socia fondatrice del Meeting e fin dall’inizio ha partecipato alla sua costruzione, senza saltare mai un’edizione". Gratitudine e commozione manifestate anche dalle scuole Karis: "Negli ultimi anni – ricordano – Vittoria aveva desiderato sostenere la scuola concretamente, donando le offerte raccolte nelle occasioni speciali".