Addio ad Angela Moscardin, colonna della pasticceria Moderna

Per decenni è stata al bancone della storica pasticceria di famiglia, la Moderna, punto di riferimento per turisti e residenti. Maria Angela Moscardin, 74 anni, domenica è deceduta per motivi di salute tra il dispiacere di quanti l’hanno conosciuta. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia da più parti. Per quarant’anni, stando dietro al bancone, in negozio ha affiancato il marito maestro pasticcere, Derrik Freddi, anche lui scomparso anzitempo a 73 anni, il primo marzo 2021. Una vita condivisa tra le gioie del palato e con la stessa passione fin dall’inizio della loro storia. Una curiosa coincidenza volle infatti che i due si conoscessero nel 1971 a Piove di Sacco proprio nella pasticceria dell’amico Ernesto. "Mia mamma è sempre stata in negozio, ha cominciato a essere un po’ meno presente nel momento in cui mio babbo è mancato – racconta la figlia, Deborah Freddi che ora porta avanti l’attività con il compagno Oscar Maggioli –. Mia madre è stata sempre in prima linea, era lei a curare la clientela, prima con mio padre e poi con me. L’attività era stata rilevata il 25 aprile 1980, anno in cui è morto lo zio di mio padre, Carlo (Carletto per gli amici), che l’aveva aperta nel 1958". La Moscardin è stata così sempre una colonna della Moderna, sia nei decenni in cui era in viale Dante, sia dopo il trasferimento in viale Verdi dove si trova tuttora. "Mamma era una donna simpatica, allegra, solare, schietta, ma buona – riprende Deborah –. Aveva sempre una battuta per tutti. Era pure una persona di gran cuore, la sua generosità era unica. Con amore ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia, amava follemente il suo Derrik, ora sono di nuovo insieme".

Le esequie si terranno domani alle 10 nella chiesa Mater Admirabilis di Riccione, dove stasera alle 20 è prevista la veglia di preghiera.

Nives Concolino