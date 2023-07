Addio ai vacanzieri "Trecento vecchi hotel potranno ospitare stagionali e studenti"

Quanti alberghi avranno una seconda vita, con la manovra varata da Palazzo Garampi, è difficile dirlo. Ma sulla carta, "questa variante urbanistica che consentirà ai vecchi hotel in disuso (e chiusi da almeno due anni) di riaprire come residenze per lavoratori stagionali, studenti e sanitari, riguarda almeno 320 strutture". Tanti sono a Rimini gli hotel dismessi da prima del 2021. Dopo Riccione, anche Rimini cerca di dare una risposta alla carenza di alloggi per i lavoratori del turismo. E non solo a loro. Perché, come ha ribadito ieri in commissione l’assessore Roberta Frisoni illustrando le linee guida della variante urbanistica, "la possibilità di riconvertire gli hotel sarà estesa anche a chi li utilizzerà per ospitare studenti universitari, così come medici, infermieri e altri sanitari in servizio a Rimini". Una volta che la variante sarà approvata, "sarà la giunta poi a giudicare le proposte e a decidere, caso per caso".

La variante darà la possibilità ai proprietari di hotel chiusi da almeno due anni (la licenza dovrà risultare non più attiva da prima del 25 marzo 2021) di riaprirli come strutture destinate a lavoratori stagionali, studenti e sanitari. "Naturalmente – spiega la Frisoni – le strutture dovranno garantire servizi residenziali e non alberghieri". Tradotto: "Bagno e cucina in ogni stanza" Anche se, come è stato fatto notare ieri in commissione, negli hotel riservati agli stagionali potrebbe non esserci bisogno della cucina, visto che quasi tutti i dipendenti mangiano presso le strutture in cui lavorano. Secondo le stime dell’associazione albergatori e dell’osservatorio della Camera di commercio, sono almeno 4mila gli stagionali che hanno bisogno di alloggio in estate.

"La riconversione degli hotel – continua la Frisoni – in strutture per stagionali, studenti e sanitari è una delle risposte all’emergenza casa, non sarà l’unica. Abbiamo già avuto contatti da diversi albergatori interessati, ma potranno farsi avanti anche soggetti come enti e associazioni". Per capirci: nulla vieta che l’Ausl o l’università stesse possano, in accordo con i proprietari delle strutture, presentare progetti per riconvertire gli alberghi. La ’trasformazione’ delle strutture alberghiere in residenze per stagionali, studenti e sanitari "non potrà durare oltre i 10 anni. Questa variante è una deroga al regolamento urbanistico – conclude la Frisoni – che adottiamo sulla base dell’interesse pubblico del reperimento di nuovi alloggi. Passati i 10 anni, quegli hotel tornano a essere strutture ricettive vere e proprie". Ma "la grande sfida – ammette l’assessore – sarà trovare gli strumenti adatti, col nuovo piano urbanistico, per avviare la riconversione definitiva degli alberghi in disuso".

Manuel Spadazzi