Addio ai vecchi alberghi "Potranno essere demoliti Ma niente speculazioni"

Avanti con gli ’staff hotel’. Via libera in consiglio al nuovo piano del Comune, che permetterà ai proprietari di hotel chiusi da anni di riaprirli (dopo gli adeguati interventi) per ospitare lavoratori stagionali, ma anche studenti universitari e sanitari. A Palazzo Garampi hanno stimato che siano almeno 320 a Rimini gli alberghi dismessi. Le strutture chiuse da almeno due anni potranno beneficiare di questa deroga ed essere trasformate in residenze per gli stagioniali, gli studenti e i sanitari, per un periodo massimo di 10 anni. Il piano è stato approvato in consiglio (18 i voti favorevoli, 6 i contrari, 2 gli astenuti), forti le critiche da parte di Lega e Fratelli d’Italia. L’ex vice sindaca Gloria Lisi ha chiesto di aumentare le categorie di lavoratori che gli alberghi potranno ospitare, proponendo di inserire anche gli insegnanti e gli uomini delle forze dell’ordine.

La deroga approvata "è un primo passo, ma non sarà l’unico, per la rigenerazione dei vecchi hotel – osserva l’assessore Roberta Frisoni – Già dal 2021, con la variante al regolamento urbanistico edilizio, è stata introdotta la possibilità di demolire vecchie strutture a favore dell’ampliamento di altre o di nuovi servizi. Per gli operatori quindi già ora è possibile abbattere alberghi dismessi per ampliarne altri nel raggio di 1.500 metri, realizzare parcheggi, spa e ristoranti (sfruttando le cubature degli hotel demoliti)". Il tema, di cui si è discusso a lungo giovedì, è come consentire, ai proprietari di hotel dismessi di poter fare anche altro al posto delle strutture, case incluse. "Abbiamo avviato – dice ancora la Frisoni – una mappatura puntuale di tutti gli alberghi dismessi, e anche di quelli tuttora attivi ma ormai fuori mercato". Poi, fatta la ’fotografia’ della situazione, "daremo risposte con il nuovo piano urbanistico generale. Nessuna soluzione a priori sarà esclusa". Pertanto, fa capire la Frisoni, ci sarà la possibilità, in alcune situazioni, di poter anche realizzare case al posto dei vecchi alberghi. Ma "per l’interesse di Rimini, della sua economia – aggiunge la Frisoni – andranno privilegiate quelle attività in grado di valorizzare il sistema turistico".

In attesa del nuovo piano urbanistico "proviamo a dare una risposta all’emergenza casa a Rimini per alcune categorie di persone – conclude l’assessore – proponendo soluzioni per risolvere un fabbisogno reale di alloggi. Al tempo stesso, ridiamo funzioni a un patrimonio immobiliare oggi ‘congelato’".