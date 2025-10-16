Addio ai vecchi hotel. Rottamarli sarà più facile: "Ma costruire alloggi non sarà l’unica soluzione"

Nuove regole per permettere di riconvertire gli hotel marginali e ormai fuori mercato. A Rimini se ne discute da anni. E il tema della rigenerazione urbana, specie in zona turistica, è uno dei cardini del nuovo Pug, il Piano urbanistico generale che il Comune intende approvare in tempi brevi. Quando si parla di rigenerazione è doveroso riferirsi alla quantità di alberghi che, anno dopo anno, escono dal mercato e non riaprono più. Sono centinaia: se la politica non farà delle scelte, a scegliere saranno i giudici. Sono già diverse le sentenze che hanno dato ragione a chi vuole riconvertire la propria ex struttura ricettiva in appartamenti, perché mantenere l’uso alberghiero non conviene più.

A stabilire le regole per i cambi di destinazione d’uso sarà proprio il Pug. Ma per evitare che le sentenze si accumulino, mentre l’iter del piano è ancora in corso, in municipio giocano d’anticipo con la variante al Rue, il regolamento urbanistico edilizio. Sarà la variante a dare indicazioni prima che il Pug sia operativo. L’obiettivo, com’è emerso ieri durante la discussione del piano in commissione consiliare, è presto detto: evitare una trasformazione massiccia degli hotel in case e permettere una riconversione delle strutture nei poli funzionali e nelle zone produttive. In altri termini, visto che il divieto di trasformazione in appartamenti non regge più davanti ai giudici, si passa a una norma che ponga alternative all’antieconomicità delle vecchie strutture alberghiere, come soluzione per evitare il boom di palazzine in zona mare. Ma il principio della rigenerazione non verrà solo per i vecchi alberghi. Il futuro Pug limita in modo molto sensibile il consumo di nuovo suolo: gli interventi dovranno concentrerarsi sempre più sull’esistente. Si parla di appena un 3% di suolo comunale come possibile ampliamento dell’area urbanizzata. Poche le deroghe previste, limitate agli ampliamenti di imprese, alle opere pubbliche, ai parchi urbani e all’Ers (l’edilizia residenziale sociale).

Il nuovo piano "non perimetra né norma nel dettaglio" sottolinea l’assessora Valentina Ridolfi, ma andrà a fissare quantità edificatorie, usi e condizioni di sostenibilità. Come detto, questo avverrà con una bassa percentuale di nuovo suolo (il 3%), puntando sulle scelte orientate sull’esistente e nessuna capacità edificatoria sulle nuove aree. Come costruire dunque? Molto passerà dagli accordi operativi tra i privati e il Comune. Le modalità di intervento saranno la riqualificazione per i singoli edifici, la ristrutturazione urbanistica per interi comparti, l’addensamento e la sostituzione per le aree costruite.

Altro tema su cui il Piano dovrà trovare una soluzione riguarda il conflitto che oggi vive la città con il turimo, ovvero la sua prima economia. "Oggi il turismo (con il boom degli affitti brevi) fagocita la disponibilità delle case", ha sottolineato ieri in commissione il dirigente Carlo Mario Piacquadio. Occorre insomma erigere una ’diga’ di fronte al proliferare di alloggi destinati al mercato degli affiti brevi per i turisti. Su questo tema, Rimini guarda con attenzione alla Regione dove si sta studiando uno strumento normativo che consenta ai Comuni di ‘blindare’ alcune aree del proprio territorio dove c’è già abbondanza di ricettività, evitando così il nascere di ulteriori posti letto per turisti negli appartamenti.

Andrea Oliva