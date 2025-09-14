Addio ai vecchi schemi: "Viaggiatori esigenti, servono nuove idee"

La lezione degli stranieri: addio alla classica estate sotto l’ombrellone. Per Antonio Carasso è l’esempio di un mondo in profondo cambiamento. "Vengono in Italia con l’aereo e vogliono visitare il nostro Pese, non stare sette giorni sotto un ombrellone". I tempi dell’aeroporto di Miramare dove atterravano aerei provenienti dal nord Europa e del lungomare con pullman di tedesche e svedesi che sbarcavano in spiaggia fanno parte della storia, ma non replicabili, avvertono gli albergatori.

Oggi tutto è cambiato e soprattutto spalmato sui dodici mesi. Il periodo natalizio è diventato un prodotto. Gennaio, febbraio e marzo sono segnati da fiere e congressi, e le presenze lo dicono chiaramente. Prendiamo come riferimento il 2016. Rimini aveva solo in embrione la trasformazione del centro storico e la sua offerta culturale, mentre la Fiera guardava a un futuro che poi si è concretizzato. I tre mesi di gennaio, febbraio e marzo pesarono per 445mila presenze turistiche.

Passano otto anni ed ecco che tante cose sono cambiate. Il Capodanno è ‘il più lungo del mondo’, le fiere imballano la città e i congressi aiutano. Risultato: le presenze si avvicinano a 600mila nei tre mesi in crescita di oltre il 30%. Se l’estate non offre numeri come in passato si guarda al resto dell’anno, ma non ancora a tutto l’anno. I mesi che non hanno segnato un aumento significativo di presenze rispetto al passato restano settembre e ottobre. Non a caso dal Comune agli operatori si invoca l’allungamento della stagione.