Addio al ’buco nero’ della Statale. Dopo due anni ecco il sottopasso. Riaprono le vie Euterpe e Repubblica

Siamo fuori dal tunnel. Ancora 8 giorni e il tappo che dalla fine di luglio del 2023 costringe gli automobilisti a doversi buttare sulla Statale 16 o sulla via Flaminia per attraversare da nord a sud la zona centrale della città, verrà eliminato. L’altro ieri sono stati eseguiti i collaudi nel nuovo sottopasso carrabile di via Euterpe in direzione monte-mare, con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe. Test superato: il collaudo è stato positivo. A questo punto è solo questione di giorni. Il conto alla rovescia è iniziato: il 28 febbraio via le transenne, il sottopasso aprirà. Ma non sarà l’unica grande novità nell’ultimo giorno del mese. Nella stessa giornata aprirà anche il ramo di uscita dalla Statale 16 in corrispondenza con via Repubblica. In altri termini la maxi rotonda tra la Ss16 e la consolare per San Marino sarà quasi del tutto funzionante, e chi arriverà da San Marino potrà procedere in direzione mare entrando in città da via Repubblica. Rimarrà da completare solo il ramo di immissione in rotonda da via Repubblica, dunque in direzione mare-monte.

Il grande cantiere che da anni sta segnando la vita e gli spostamenti dei riminesi e non solo, mostrerà le proprie carte, con la speranza che il traffico ne trovi giovamento rispetto al semaforo a più fasi che dettava i tempi in questo snodo nevralgico della città. Le riaperture di via Euterpe e via Repubblica dovrebbero anche normalizzare il traffico che da circa un anno e mezzo prende d’assalto via della Fiera e la via Flaminia, divenute le uniche alternative per gli automobilisti. Superate i disagi durante le grandi fiere come Ecomondo e Sigep, la nuova viabilità renderà molto più scorrevole il traffico. Il primo vero ’esame’ sarà durante i ponti primaverili, tra il weekend di Pasqua e il primo maggio, quando Rimini spera di fare il pieno di turisti per il primo assaggio di stagione.

Intanto, per evitare l’effetto imbuto all’interno della grande rotonda, si stanno ultimando anche i lavori voluti dal Comune per allargare i rami di immissione portandoli a due corsie e non più a una, cosa che in occasione dell’aumento del traffico portava al blocco della circolazione all’interno della rotonda, facendo andare in tilt anche la rotatoria tra la Ss16 e la via Montescudo, a breve distanza. La data del 28 febbraio stabilisce anche l’avvio delle prossime fasi di cantiere per le successive lavorazioni. Dal 3 marzo, e fino al 21, si procederà con la realizzazione della nuova pavimentazione stradale definitiva anche sulla bretella che collega, da mare a monte, via della Repubblica con via Euterpe. Questa fase del cantiere prevede la chiusura al traffico di questo tratto di strada nel senso di marcia mare-monte, così come anche l’accesso a via Lucchesi che verrà inibito e consentito solo ai mezzi di soccorso.

Entro il 21 marzo i lavori per ultimare il tappeto d’asfalto definitivo riguarderanno anche il nuovo ramo d’accesso in rotatoria, che passa sopra al sottopasso, utilizzabile da coloro che provengono da via della Repubblica. Tra un mese anche su questo tratto di strada i lavori saranno conclusi, e si potrà procedere all’apertura completa consentendo ai conducenti che provengono da mare, cioè da via della Repubblica, di entrare nella nuova rotatoria e proseguire in tutte le direzioni. Dal 21 marzo la rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 di San Marino entrerà in funzione nel pieno della sua viabilità, consentendo tutte le direzioni previste dal progetto.

Andrea Oliva