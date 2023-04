Addio al campione Massimo ’Bobo’ Gori Stroncato da un malore dopo l’allenamento

di Donatella Filippi

Si chiamava Massimo, ma tutti lo chiamavano ‘Bobo’ perché tanto ricordava nelle movenze il bomber di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna. All’improvviso, mercoledì sera, a soli 62 anni, è morto Massimo ‘Bobo’ Gori. Un malore, qualche ora dopo aver diretto l’allenamento di una squadra giovanile sul campo di Rivazzurra, si è portato via un ‘pezzo’ del calcio riminese. Inutili i soccorsi. In fretta la notizia fa il giro della città. Partendo da San Marino dove il tecnico guidava il Pennarossa, squadra che partecipa al campionato interno del Titano. E quando arriva a Rimini, nella sua città, lascia tutti senza fiato. Impossibile da credere.

Con addosso la maglia a scacchi, da ragazzino, aveva iniziato a dare di calcio a un pallone. Lì iniziarono a chiamarlo ‘Bobo’, esattamente quando capirono che quel giovane aveva un certo fiuto per il gol. Ne fa trenta con la maglia della Berretti allenata da Pederiva. Tanto da guadagnarsi il Rimini dei grandi, quello allenato da un certo Helenio Herrera. Anche se era solo l’allenamento del giovedì. Storia di 45 anni fa. Ma di strada Gori ne fa parecchia, dai dilettanti del Russi, alla B conquistata con il Rimini di Maurizio Bruno, anni dopo. Poi Cattolica, Foggia, Jesina, Spezia, Sanremese, Vigor Lamezia, Vigor Trani, Gubbio, Latina, ma anche un’esperienza con la maglia del Cagliari in serie B. Una volta appese le scarpe al chiodo, non ci pensa nemmeno di allontanarsi troppo dal campo. Sedendosi in panchina. Tra Romagna e Marche ne mette insieme di squadre allenate in un ventennio, fino a spingersi a San Marino negli ultimi anni. Ma senza mai abbandonare anche la voglia di insegnare calcio ai più giovani. Quello era il futuro.

"Una notizia che ci lascia senza parole – scrivono dal Pennarossa, la squadra della quale si era messo alla guida lo scorso mese di novembre –. La società, i giocatori e lo staff si stringono attorno alla famiglia in questo difficile momento. Riposa in pace, mister". "Da tutta la Rimini biancorossa le più sentite condoglianze alla famiglia", scrivono sui social da Piazzale del Popolo dove, tanti anni fa, era sbocciato l’amore con il pallone. Migliaia i messaggi di cordoglio. Perché a Rimini, Bobo Gori, lo conoscevano tutti. A tanti aveva insegnato dribbling e sacrificio, a tanti aveva insegnato l’amore per uno sport che per lui era una vera ragione di vita. E lo avevano capito anche lontano dalla Romagna, da casa sua. A Gubbio, solo per dirne una, giocò nella stagione 1989-1990 in serie C2. "Venne subito soprannominato dai tifosi ‘il bisonte’ – ricordano dal club umbro – per le sue caratteristiche fisiche".

Tifosi eugubini che non hanno dimenticato quell’attaccante che si tolse lo sfizio di segnare un gol al Brasile, proprio con addosso la maglia del Gubbio, nell’amichevole giocata contro i carioca che si trovavano in ritiro in Umbria in vista del Mondiale del ’90 in Italia. "Una persona corretta sia in campo che fuori dal terreno di gioco", lo ricorda così l’allora presidente del Trani, Paolo Abruzzese. Disposta l’autopsia, ancora non è stata fissata la data del funerale. Ciao ‘Bobo’, ora dai due calci a un pallone anche lassù.