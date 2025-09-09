Addio al ’comandante’: "Ivo era la nostra Stella"

Bellaria piange il suo "comandante". Se ne è andato a 90 anni Ivo Stella. Malato da tempo, si è spento all’ospedale di Santarcangelo. Stella è stata una figura figura centrale per il mondo della vela, non solo a Bellaria Igea Marina ma in tutta la Romagna. Fondatore del circolo nautico cittadino, artigiano instancabile di catamarani e barche a vela, per tutti era "Ivo il comandante". Un uomo schietto, generoso, che ha fatto del mare non solo una passione ma un lavoro e un orizzonte di vita. "Era davvero una persona forte e onesta", ricorda con affetto l’amico Pietro Gobbi. "Ci univa l’amore per il mare". Stella lascia la moglie Bruna il figlio Roberto. E il circolo nautico, con la sua morte, perde la bussola più grande. Pierluigi Cesari lo ricorda così: "Ivo è stato per me un grande amico. Era veramente speciale. Amava costruire imbarcazioni, e condivideva il suo sapere, senza riserve". Il mare come scuola, la vela come linguaggio universale.

Stella ha attraversato i decenni difficili, così come quelli radiosi, con la leggerezza di chi sapeva ridere di sé e con l’ottimismo dei marinai. "Ha vissuto gioie, dolori, tempeste – scriveva il figlio Roberto ad aprile, nel giorno del 90esimo compleanno – e l’ha sempre fatto con lo sguardo da bambino ingenuo e indipendente, con una robusta dose di leggerezza. Le sue barche hanno toccato 90 Paesi, i camion macinato chilometri infiniti, i suoi racconti conquistato amici e sconosciuti...". Il saluto più commosso è arrivato ancora dal figlio Roberto, poche ore dopo la scomparsa: "Ciao babbone… amavi il sole, che in fondo è una stella. Te ne sei andato in una giornata luminosa, per noi solo in apparenza. Ad maiora comandante Ivo, con tutto l’amore della tua famiglia". I funerali di Stella si sono svolti ieri pomeriggio presso la chiesa di Bellaria centro. Tra i presenti anche tanti amici del Circolo nautico, che ora prenderanno sempre il largo con il pensiero rivolto al loro comandante.

Aldo Di Tommaso