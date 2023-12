Addio al dottor. Gabriele Santini: "Persona speciale"

Aveva da poco compiuto 70 anni lo scorso 22 settembre Gabriele Santini, medico di medicina generale molto noto a Riccione, dove lavorava, nonostnate da poco avesse appeso il camice bianco al chiodo per ritirarsi in pensione. Un meritato riposo che però il dottor Santini non ha potuto godersi, quando nella notte di Natale, proprio a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre, è venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari. A ricordarlo "con stime e grande affetto" sono i colleghi medici dello Snami, che di Gabriele Santini parlano come di un "professionista encomiabile e un uomo di rara umanità di cui non si può che essere addolorati per la scomparsa"