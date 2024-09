Addio al geometra Della Croce. Venti giorni fa la positività al Covid

Si sono tenuti ieri pomeriggio, sotto un autentico diluvio, i funerali di Vincenzo Della Croce, geometra molto conosciuto a Bellaria Igea Marina, dove aveva seguito numerosi progetti. Della Croce si è ammalato di Covid una ventina di giorni fa, durante una vacanza nel Salento in camper, insieme alla moglie. A quanto riferiscono persone vicine alla famiglia, era stato curato – rimanendo in via prudenziale in Puglia – ma non era riuscito a ristabilirsi completamente. Il decesso, verosimilmente per complicanze interenute successivamente, è avvenuto nella giornata di domenica, durante il trasporto in ambulanza dalla Puglia verso Bellaria Igea Marina.

Vincenzo Della Croce alla fine degli anni Novanta aveva collaborato con il gruppo dei Verdi bellariesi, all’epoca guidati da Rosanna Rizzo. Lascia la moglie e due figli.