Addio al grattacielo Dal nuovo municipio spuntano 1.200 parcheggi

Avanti con il progetto del nuovo municipio di Rimini, ma non sarà un grattacielo. Palazzo Garampi ha già praticamente messo nel cassetto l’idea. E pensare che, soltanto due mesi fa, i dirigenti Alberto Dellavalle e Chiara Fravisini erano andati in missione a Dubai, per incontrare alcuni progettisti e valutare la realizzazione di un grattacielo quale nuova sede del Comune. Progetto accantonato. Il nuovo municipio, che accorperà le varie sedi degli uffici (sono 350 le strutture comunali oggi sparse in città) sorgerà vicino alla stazione ferroviaria, sarà un edificio all’avanguardia anche dal punto di vista energetico e dotato di una grande piazza, ma non si svilupperà in verticale. Niente grattacielo.

Per progettare la sede del nuovo municipio e tutta l’area compresa tra la ferrovia e via Roma a ridosso del parco Cervi, verrà indetto un concorso. Così hanno deciso le Ferrovie e il Comune, per attingere a idee ed esperienze anche internazionali utili per la riqualificazione urbana di un’area così strategica. Del progetto e dei benefici di una sede unica del Comune ne hanno parlato ieri nella seconda commissione gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, facendo anche il punto sul protocollo a cui si sta lavorando con le Ferrovie (proprietarie dei terreni).

Nell’area in cui sorgerà il nuovo municipio troverà spazio anche un maxi parcheggio che, secondo le previsioni dei tecnici comunali, potrebbe ospitare fino a 1.200 auto. Un’opera che servirà a dare una risposta alla carenza di parcheggi sia in centro, sia per chi è diretto al mare. Diventerà l’area di sosta più grande di Rimini. La volontà di Palazzo Garampi è di metterlo a disposizione anche dei riminesi e dei turisti che vanno in spiaggia. In fondo l’area dista meno di un chilometro dal mare. Il piano del Comune è dotare il nuovo parcheggio di un servizio di navetta permanente in estate, che permetta a tutti di raggiungere comodamente il mare.

Manuel Spadazzi