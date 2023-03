Addio al nonno delle Fontanelle Sopravvisse ai campi dei nazisti

Addio Sebastiano. Aveva 101 anni e nella sua lunga vita era sopravvissuto a un campo per lavori forzati dei nazisti vedendo i compagni ammalarsi e morire. Sebastiano Magi era "il nonno delle Fontanelle" ricorda l’assessore alla Famiglia Marina Zoffoli che nel mese di gennaio aveva voluto essere presente alla festa di compleanno. "Purtroppo è bastata una banale influenza per intaccare la forte fibra del nostro anziano del quartiere. In quindici giorni la malattia lo ha debilitato fino a portarselo via", racconta ancora l’assessora. I funerali si sono svolti martedì pomeriggio alla parrocchia Stella Maris delle Fontanelle, ed ha richiamato molte persone che nel tempo si era trasferite altrove, ma conoscevamo bene Magi e la sua storia. "Mi ha molto colpito la presenza di diverse persone che ormai da diversi anni non abitavano più nel quartiere Fontanelle. Segno che Magi era davvero ben voluto. Un grande abbraccio alla famiglia: alla moglie Domenica, il figlio e i tanti nipoti".

Il nonno delle Fontanelle era sopravvissuto alla guerra e alle condizioni disumane del campo per lavori forzati dei tedeschi. Arrivò a cibarsi delle bucce delle patate scartate dai soldati tedeschi. Era giovane e forte prima della cattura, e riuscì a sopravvivere. Non nascose mai quei terribili momenti, raccontando ai familiari delle condizioni disumane e della lotta per la sopravvivenza, tra giornate di lavoro durissime e interminabili e l’estrema carenza di cibo, al punto di essere costretto a rubare, pur di sfamarsi, mentre i compagni che non resistevano morivano di stenti. Finita la guerra sposò Domenica, ebbe due figli, Walter e Sauro e a quarant’anni si trasferì a Riccione dove comprò un pezzo di terra.

Decide che Riccione sarebbe stato il luogo dove vivere con la propria famiglia. Sebastiano era un muratore e con le proprie mani costruì casa. Fino alla pensione svolse il mestiere del muratore, crescendo i due figli maschi (Walter nel frattempo scomparso). Durante gli anni la famiglia gli è sempre stata accanto, dai due nipoti Fabio e Federica, ai tre pronipoti Tommaso, Riccardo e l’ultimo arrivato, il piccolino della famiglia, Francesco.

a.ol.