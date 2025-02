Addio al pittore Maurizio Minarini «Rimini perde un grande artista»

Rimini, 19 febbraio 2025 – C’erano giorni in cui era più facile incontrarlo alla ‘palata’, al porto, che nel suo studio. Per Maurizio Minarini il mare era una dimensione dell’anima, l’orizzonte della sua arte. Il grande pittore riminese si è spento ieri a 87 anni, colpito da un’emorragia. Giusto pochi giorni fa (il 9 febbraio) si era conclusa al Museo della Città la mostra con cui Minarini aveva festeggiato i 60 anni dalla prima esibizione. Ma il suo amore per la pittura era cominciato molto prima.

Raccontava di avere cominciato a disegnare sotto i bombardamenti a 7 anni quando, da bimbo sfollato con la famiglia a San Marino, la madre gli aveva regalato un pezzo di carta e alcuni pastelli per dimenticare anche solo per un attimo gli orrori della guerra. Da allora, non aveva più smesso di dipingere. Una passione che ha portato avanti anche quando, dopo il diploma di ragioniere, era stato assunto come impiegato in banca. Dopo la pensione Minarini ha continuato con ancora più vigore a dedicarsi alla pittura. Inconfondibili i suoi paesaggi. Dipingeva con uno stile pulito, essenziale, quasi metafisico. Nei suoi quadri non poteva mai mancare l’amato colore blu.

«Di Maurizio Minarini – dicono il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari –sorprendevano la discrezione, l'educazione, la pacatezza dei ragionamenti, il carattere dolce e gentile: al di fuori e al di là dello stereotipo dell'artista geniale e folle. E soprattutto stupiva un aspetto: l'altruismo. Verso Rimini e verso la Rimini artistica. Con garbo e pazienza era riuscito a riunire diverse associazioni di pittura e faceva parte del gruppo 'Artisti Riministi'. La convinzione era che a promuovere l'intero movimento, e non solo la propria opera, il beneficio sarebbe ricaduto sulla città e dunque su tutti, nel nome dell'arte, della cultura, di uno sguardo sulle cose che andasse oltre il solo vedere ma cercasse di coglierne l'essenza attraverso una rappresentazione essenziale».