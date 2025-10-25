Addio al senatore Bettamio. Politico con stile e misura

Si è spento a 86 anni Giampaolo Bettamio, figura di spicco del centrodestra e protagonista della politica italiana per oltre trent’anni. Nato a Bologna nel 1939, aveva scelto Rimini come città d’adozione, dove aveva studiato e dove si era sempre sentito a casa. "Quando ero giovanotto – ricordava in un’intervista – ho frequentato qui le scuole medie, il ginnasio, il liceo. I miei compagni sono diventati riminesi illustri. Rimini mi ha insegnato apertura e sobrietà".

Eletto senatore per la prima volta nel 1996, Bettamio ha rappresentato il collegio di Rimini nel 2001, confermando un legame autentico con la città e il suo territorio. In Parlamento ha ricoperto incarichi di grande rilievo: tesoriere del gruppo Forza Italia al Senato dal 2001 al 2006, sottosegretario agli Affari Esteri nei governi Berlusconi II e III, e membro della Commissione Mitrochin. È stato inoltre coordinatore regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna tra il 2007 e il 2009, contribuendo a rafforzare il partito in una terra tradizionalmente difficile per il centrodestra.

"Era un uomo per bene, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni", ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La deputata Rosaria Tassinari lo ricorda come "un esempio di dedizione politica gentile e concreta, di passione civica e serietà".

Bettamio amava profondamente la Romagna, di cui rivendicava l’identità e la forza: "È un territorio vivo, con diritto di governarsi da solo – diceva – perché ha idee, energie e coraggio". Sobrio nei modi, gioviale nei ricordi, europeista convinto, credeva in una politica di dialogo e responsabilità. "Una buona politica – ripeteva – inizia dalla famiglia e si costruisce ascoltando le persone".

Nel corso della sua carriera aveva saputo portare Rimini e la Romagna nelle sedi istituzionali nazionali ed europee, mantenendo sempre uno stile elegante e misurato. Per chi lo ha conosciuto, Bettamio era un politico d’altri tempi: riservato ma presente, rigoroso e insieme umano.

"Ci lascia un vuoto – ha scritto ancora Tassinari – ma anche un’eredità di impegno e di amore per le istituzioni". Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha espresso parole di cordoglio, salutando così un uomo che della politica aveva fatto un servizio e mai una vetrina.