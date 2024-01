Addio Alce, storico bagnino di Marina centro

Addio Alcide Perazzini, noto come Alce, lo storico bagnino di Marina Centro che fino all’età di 90 anni si è presentato nella sua zona, la numero 13, per accogliere i clienti che ormai erano diventati la sua famiglia allargata. Dopo aver iniziato con i bambini delle Colonie negli anni ’50 come salvataggio, poi da bagnino alle dipendenze di un importante hotel di viale Vespucci. Perazzini nel 1972 diventa titolare del bagno 13 tuttora gestito dal figlio Giorgio. Tanti personaggi illustri sono passati tra le passerelle di quelle prime zone delle spiagge di Rimini, ma il suo cuore è legato ai fedelissimi del numero 13. Dietro ai suoi occhiali scuri c’era sempre quel sorriso gentile e rassicurante per tutti; la partita a briscola e la battuta spiritosa rendevano l’atmosfera leggera e familiare nelle vacanze di tante generazioni riminesi e non. Perazzini si è spento a 95 anni lasciando a tantissime persone il ricordo dell’estate al mare. Una a cliente gli ha voluto dedicare versi.

Slà pasarela, Sempre attento

e previdente, Accontenta

il suo cliente e col sorriso se ne va. L’è un caval ad raza feina,

porta il numero vincente

anche quand non si sente

“e zampetta” tira e va.

Con quell’occhio suo filato

Anche adesso che è passato

Lo splendor dei suoi vent’anni,

cascan tutte, tutte quante

sui quaranta e giu di là -

Quest l’è Alcide, il bagnino de Mareina ad Remni

Ciao Alce