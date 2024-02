Addio alla prof. Carla Nicolini

San Marino piange la professoressa Carla Nicolini, scomparsa a 96 anni. Insegnante della scuola superiore, ne è stata anche preside, dal 1978 al 1993. "Ha diretto l’istituto – così la ricordano studenti, insegnali e personale docente della scuola superiore del Titano – con competenza, lungimiranza e passione. Resta vivo il ricordo del suo alto profilo intellettuale e della sua umanità". Partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa della professoressa Nicolini anche l’associazione Emma Rossi della quale l’insegnante era socia. "Personalità tra le più autorevoli della cultura sammarinese, insegnante e dirigente scolastica appassionata e innovativa, donna libera – scrivono dall’associazione – e di solide idealità, dedita all’impegno civile per la pace, sensibile ai bisogni dei più svantaggiati e ai loro diritti, partecipe del dialogo democratico in Repubblica con il proprio originale contributo di pensiero e di analisi critica".