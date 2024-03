Addio alla prof Vanda Servile: "Ci hai insegnato la libertà"

Una donna fantastica, eccezionale, con i capelli colorati e la voglia di combattere. In tanti così ricordano la professoressa Vanda Servile. Aveva 87 anni. Si è spenta domenica scorsa dopo che le sue condizioni di salute l’avevano costretta ad un ricovero in una casa di riposo.

Domani è in programma l’ultimo saluto nella camera ardente del cimitero di Rimini alle 11.30. Aveva insegnato lettere e filosofia in diversi istituti superiori della città. Da alcuni anni aveva abbandonato la cattedra, ma è rimasto indelebile il ricordo nel cuore dei suoi studenti che l’adoravano.

Donna di immensa cultura, dal pensiero critico di libertà, amante del suo lavoro, stimata da tutti i suoi alunni di più generazioni, per l’amore e l’attenzione che dimostrava, "trasmettendo loro valori in grado di combattere le ingiustizie e le discriminazioni di ogni sorta", come evidenziato dalla famiglia Giorgianni. Era impegnata politicamente nel partito di Rifondazione Comunista. Chi l’ha conosciuta, la ricorda come una donna testarda, orgogliosa, indomita, senza peli sulla lingua. A Genova nel 2001 non riuscì a sfuggire ad una delle tante cariche della polizia e non ebbe paura ad affrontare a viso aperto gli agenti. Era sempre in prima linea quando c’era da manifestare e battersi per qualche ingiustizia. Era un’insegnante aperta al dialogo e al confronto. Una persona limpida e colta che ora lascia un vuoto profondo. Raccogliendo i ricordi di chi l’ha frequentata, emerge il ritratto di una donna sì combattiva, ma anche generosa, sensibile, empatica. "Credeva nell’etica del fare, e non solo del predicare. Per questo guardava più alla sostanza che alla forma – sottolinea Cristian Tamagnini su Facebook – . A volte si scontrava con presidi e dirigenti scolastici “bacchettoni”. Sì, perché Vanda faceva l’insegnante, in modo non “ortodosso”, certo, ma quanto mai efficace: ai suoi studenti - a molti dei quali dava ripetizioni gratuite quando erano in difficoltà con lo studio - insegnava prima di tutto la libertà, la dignità, il rispetto per gli altri e per se stessi. E molti di questi studenti e studentesse ancora oggi andavano a trovarla a casa, a testimonianza dell’attaccamento verso la sua persona".