Addio alla regina della piada L’abbraccio di Rimini a Ilde Il corteo sfila davanti al suo bar

Covignano per Ilde "è il posto più bello del mondo". Non poteva che essere lì, sulla collina dove è nato il mito del bar Ilde, l’ultimo viaggio di Ilde Urbinati. Era gremita ieri la chiesa di San Fortunato per i funerali della ’signora della piadina’. Tra i presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’ex presidente della Provincia Stefano Vitali. A fine messa ha preso la parola una delle amati nipoti, Federica, ricordando che per Ilde "Covignano era tutto... Era il posto più bello del mondo". Una donna che ha saputo voler bene e accogliere tutti e per questo amatissima, non solo dai riminesi. Perfino Linus giorni fa l’ha ricordata in diretta su Radio Deejay: "Tanti dicono andiamo a mangiare dalla Ilde. È stata un vero personaggio della Romagna". Ilde è stata "una vera ispirazione per noi", ammettono i titolari della Casina del bosco. "È stato bello essere complici – scrive Gabriella Magnani, la Lella delle omonime piadinerie – ed eccellere valorizzando un prodotto tipico della nostra terra come la piada". Ieri, terminati i funerali, il carro funebre si è fermato davanti al bar Ilde, accolto dagli applausi. È stato l’ultimo viaggio nel luogo del cuore: così voleva Ilde.

Manuel Spadazzi