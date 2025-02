Addio alla segretaria. Alle prenotazioni in hotel adesso ci pensa ‘Hally’

La nuova frontiera della gestione alberghiera ha un nome ed è quello di Hally, il software di intelligenza artificiale nato proprio a Rimini per organizzare le prenotazioni degli hotel. Un vero e proprio segretario virtuale che si occupa di rispondere via chat alle richieste di preventivo degli ospiti, consultando in tempo reale la disponibilità della struttura e rispondendo a qualsiasi domanda del viaggiatore. I ‘genitori’ della tecnologia, che ha dietro di sé due anni e mezzo di lavoro, sono la riminese Adrias, in collaborazione con Pillole di Business direttamente da Milano. Sono già sessanta le strutture che hanno comprato il pacchetto per facilitare il loro lavoro di gestione delle prenotazioni, una cinquantina in Riviera e gli altri in tutta Italia. Hally viene collegato al normale numero di telefono dell’hotel collegato a Whatsapp. Su questa chat i futuri ospiti possono chiedere la disponibilità per il loro soggiorno e in tempo reale riceveranno una risposta direttamente dall’intelligenza artificiale che elaborerà le informazioni raccolte dalla struttura e andrà a consultare il piano camere. Si potranno poi fare domande sul trattamento offerto dall’albergo, sul menù, sulla possibilità di portare in vacanza il proprio cane. Insomma Hally è preparata su ogni cosa e se dovesse incontrare un cliente davvero pignolo a cui non riuscirà dare una risposta, proporrà un contatto telefonico diretto con lo staff fisico. Una questione di pochi minuti e preventivo e disponibilità saranno forniti al viaggiatore che diminuirà i tempi di attesa e soprattutto alleggerirà il lavoro della reception.

"Tutto nasce da qui: le persone che scrivono agli hotel vogliono una risposta immediata e i gestori a volte non riescono a starci dietro, soprattutto durante nei periodi estivi in cui il lavoro aumenta – dice Massimo Martinini, uno dei soci fondatori di Hally -. Per questo abbiamo iniziato a lavorare a una tecnologia che utilizzasse l’intelligenza artificiale per facilitare questo meccanismo e dopo quasi tre anni di lavoro è nato Hally". La novità è stata testata nell’agosto scorso su una decina di hotel della Riviera e le aspettative sono state superate di gran lunga. "Abbiamo notato che il 43 per cento delle conversazioni con Hally si trasformano in preventivi ed uno su quattro invece in una prenotazione reale – continua -. L’intelligenza artificiale viene istruita con le informazioni di ogni hotel e quindi ogni albergatore ha la sua personale installazione con un’identità propria della tecnologia".

Insomma il software è lo stesso, quello sviluppato dall’azienda Blu Eye, è invece la fonte di conoscenza che varia per ogni hotel. "La difficoltà non sta nello sviluppo iniziale di Hally, ma la configurazione dedicata ad ogni albergo – riprende Martinini -. Devo dire che in Riviera romagnola, ma anche nelle Marche la novità piace molto e gli albergatori si sono tuffati a capo fitto non appena hanno capito che avrebbe facilitato il loro lavoro. Altrove c’è stata un po’ più di resistenza, ma alla fine siamo riusciti a convincere anche loro". Le richieste per utilizzare il pacchetto Hally aumentano a vista d’occhio. "Ma dobbiamo stare attenti, prendiamo nuovi clienti con il contagocce. Questo progetto è nato da poco e vogliamo fare tutto con calma per migliorare sempre di più il servizio. Tutto deve essere perfetto".

Federico Tommasini