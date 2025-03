Addio alla storica Maura Palazzi. Ha dedicato i suoi studi alle donne

Si è spenta a 79 anni Maura Palazzi. Malata da tempo, la studiosa riminese è venuta a mancare sabato scorso. Già docente di storia contemporanea all’università di Ferrara, era stata tra le fondatrici nonché prima presidente della Sis, la Società italiana delle storiche, dal 1989 fino al 1991. A ricordarne la figura e il ruolo è l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Rimini, che esprime il proprio cordoglio per la morte della storica riminese. Maura Palazzi era nata a Rimini il 28 luglio 1946. Docente di storia contemporanea all’università di Ferrara, co-direttrice di Genesis, ha fatto parte della redazione di Italia contemporanea. Ha pubblicato numerosi libri e saggi, tra questi Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia (nel 1997) con Luisa Avellini, L’Emilia Romagna: una regione (1980), Storiche di ieri e di oggi (2004) con Ilaria Porciani. Aveva curato, con Raffaella Sarti e Simonetta Soldani, Patrie e appartenenze, il primo numero di Genesis, uscito nel 2002. Tra le varie opere anche quella dai lei curata insieme a Lucia Ferrante e Gianna Pomata Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne (nel 1988), e Dibattito sulla fisiocrazia con Guido Candela (nel 1979). Palazzi è stata la principale organizzatrice del primo congresso nazionale della Sis, tenutosi all’università di Rimini nel giugno 1995. La Sis è stata fondata a Roma nel marzo 1989, a seguito di due importanti convegni che avevano manifestato l’esigenza di dare una maggiore visibilità alle ricerche delle donne, come quello su Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazioni nella storia delle donne, tenutosi a Bologna nel novembre 1986 (e di cui uscì poi la pubblicazione) e La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia, tenutosi nel 1987 a Modena. I funerali di Maura Palazzi si terranno questo pomeriggio alle 15,30 a Viserba, presso la chiesa di Santa Maria al mare.