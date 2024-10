Addio all’Anfora: "Ci trasferiamo"

Il centro commerciale della Regina perde un altro pezzo, ha chiuso lo storico ristorante "Anfora" in via Rossini, a pochi passi da via Bovio e Piazza Primo Maggio. "Chiudiamo dopo un percorso di 23 anni – spiega Michele Massalini, gestore del ristorante e molto noto in città – mi trasferisco nell’entroterra a Santa Maria del Monte dove aprirò un nuovo locale, tornando anche al mio primo amore, la cucina, che per me è una vera passione". Ma di fatto Cattolica ed il suo tessuto commerciale ed enogastronomico, dopo la Locanda Liuzzi, perdono un’altra attività di ristorazione, in pieno centro, che da anni rappresentava, e per tutto l’anno, un punto di riferimento, per giovani, famiglie e amici, un ristorante e pizzeria molto apprezzato dai cattolichini.

"Cattolica deve ragionare sul proprio futuro e sul proprio rilancio turistico – commenta Michele Massalini – ed anche su come ha intenzione di gestire il proprio centro commerciale di via Bovio e dintorni, anche da un punto di vista dei parcheggi. Come hanno ribadito anche altri operatori, il centro città necessita di un piano parcheggi più attrezzato, in estate ed in inverno". Tutti temi sui quali si tornerà a discutere nei tavoli tra pubblica amministrazione ed associazioni di categoria nei prossimi mesi per ragionare di un tessuto economico-commerciale in continua evoluzione ma dove alcune chiusure di attività e i tanti negozi sfitti presenti fanno riflettere sulla necessità di cambiamenti anche nelle strategie urbanistiche e promozionali.

lu.pi.