Addio all’architetto Rubinetti: "Un pilastro della nostra comunità"

Bellaria dice addio al suo architetto. Domenica è scomparso improvvisamente Italo Sandro Rubinetti, 84 anni, molto conosciuto nella città di Panzini. Una vita dedicata alla sua città e soprattutto al suo sviluppo, infatti molti edifici bellariesi portano la sua firma di architetto, come il Palazzo dei congressi e l’isola pedonale del centro. "Ha avuto per tanti anni lo studio di architettura a Bellaria e poi ad Igea – racconta il nipote Emanuele Rubinetti –. Amava quello che faceva, era un vero stacanovista del suo mestiere, per lui non esistevano sabato o domenica, si dedicava anima e corpo in tutto. Il sogno nel cassetto è sempre stato quello di progettare la darsena di Bellaria, poi le situazioni sono andate diversamente, ma quello è sempre rimasto un desiderio vivo. L’ultimo progetto l’ha consegnato circa un anno fa, non gli piaceva starsene con le mani in mano. Sono stati gli acciacchi dell’età ad averlo obbligato a fermarsi, sennò avrebbe continuato fino all’ultimo per quanto gli piaceva questo mondo. È sempre stato un tipo attivo".

Ma non solo lavoro, le passioni dell’ottantaquattrenne erano anche altre. "Gli piaceva viaggiare, ogni volta che poteva portava noi nipoti in giro da qualche parte e questa passione ce l’ha trasmessa – continua Emanuele Rubinetti –. Amava poi rintanarsi nella sua casa in campagna, fare i piccoli lavoretti quotidiani e soprattutto stare in mezzo alla natura e accudire un piccolo orto, questo è un interesse che mi ha trasmesso personalmente e che io porto nel cuore. Negli ultimi anni si era trasferito a Santarcangelo, ma non mancava mai di tornare a Bellaria Igea Marina, il luogo in cui ha lavorato per una vita, passando in rassegna gli edifici che aveva contribuito a costruire con i suoi disegni". E la città non lo può di certo dimenticare.

"Con Italo se ne va anche un grande tecnico del recente passato che ha impattato tanto su Bellaria Igea Marina – dice il sindaco Filippo Giorgetti –. Ha contribuito alla costruzione di una comunità migliore, avendo uno sguardo sempre attento sulla realtà, dal centro congressi fino alla darsena, anche se non è mai andato in porto il progetto. Tutti conoscevano Italo, compreso me, ha frequentato i corridoi del Comune fino a poco tempo fa, non posso dimenticare la sua inconfondibile voce che si sentiva tra le stanze dell’edificio". Il funerale di Italo Sandro Rubinetti verrà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Bardonchio.

Federico Tommasini