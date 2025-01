Addio all’editore Mario Guaraldi. Ha dato voce ai sogni e alla cultura

"Se posso dire una cosa, è che non ho mai smesso di credere nella forza della parola scritta, anche quando sembrava che tutto fosse contro. Non è mai stato solo un mestiere, il mio. È stato un modo di vivere, di resistere, di cambiare". Così potrebbe esordire Mario Guaraldi, se oggi avessimo ancora il privilegio di ascoltarlo. Guaraldi, scomparso ieri a 83 anni, è stato molto più di un editore: un visionario, un combattente, un uomo che ha attraversato le contraddizioni del suo tempo, trasformandole in opportunità per innovare e comunicare. Rimini era il punto di partenza e, in fondo, sempre il luogo del ritorno.

Nel 1971, fondava la casa editrice Guaraldi, una fucina di idee che ha dato voce ad autori e opere fuori dagli schemi: da Pierre Bourdieu a Tullio De Mauro, da Banditi a Orgosolo di Franco Cagnetta a La mia Rimini di Federico Fellini. Ogni libro, ogni progetto portava con sé il segno di un uomo che non accettava compromessi, che cercava il nuovo, che non temeva il dissenso. "Mi chiamavano polemico, ma la verità è che odiavo le convenzioni. Volevo rompere le gabbie della cultura ufficiale, portare le idee là dove non arrivavano", diceva.

Eppure, il rapporto con Rimini non è stato sempre facile. Come spesso accade ai figli più irrequieti, Guaraldi ha conosciuto momenti di conflitto con la sua città. La lucidità e il carattere diretto lo portavano a scontrarsi con le istituzioni e con una parte del mondo culturale. Ma, negli ultimi anni, qualcosa si è ricomposto. Pochi giorni fa Rimini gli ha conferito il Sigismondo d’Oro, un riconoscimento che ha saputo di riconciliazione, di rispetto ritrovato. Il premio l’ha ritirato la moglie Maria Perchiazzi, dalla quale ha avuto tre figli. Mario stava già male. "Grazie", ha detto Guaraldi. Una parola semplice, ma piena.

Tra la carta stampata e l’avventura digitale, ha percorso mezzo secolo di storia editoriale, sempre con uno sguardo avanti, verso il futuro. È stato un pioniere nel print on demand, ha promosso i primi master in editoria e ha insegnato alle nuove generazioni che i libri non sono solo oggetti, ma ponti per unire le menti e i cuori. Sindaco, autorità, semplici cittadini, salutano Mario Guaraldi con la consapevolezza che, dietro ogni addio, si cela la dolce malinconia di un lungo viaggio condiviso.

Stasera alle 20.30 nella chiesa di Montetauro una veglia di preghiera. Domani, sempre a Montetauro, alle 15 i funerali. La sua eredità resta viva: nelle pagine che ha pubblicato, nelle idee che ha promosso, nei sogni che ha acceso. E forse ci direbbe ancora: "Non abbiate paura di osare. Ogni libro, ogni parola, è una piccola rivoluzione".